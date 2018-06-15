Парижский суд продлил арест Павленского на основе психэкспертизы

Парижский суд продлил арест российскому художнику Петру Павленскому, задержанному в октябре прошлого года за поджог входной двери Банка Франции на площади Бастилии. Основанием для продления ареста стал психиатрический диагноз: французские врачи обнаружили у Павленского психические расстройства, сообщает Русская служба Би-би-си.
Согласно заключению психиатров, художник страдает "бредовыми навязчивыми идеями", у него диагностировано "пограничное расстройство личности" с нарциссическими основаниями, а также желание нарушать закон. Врачи сочли, что у Павленского "высокий риск рецидива".
Другая причина, по которой суд решил оставить Павленского под стражей, – подозрение, что, оказавшись на свободе, он может легко скрыться от правосудия, поскольку не имеет во Франции жилья, работы, банковского счета и не получает государственных пособий.
Гражданская жена художника Оксана Шалыгина, которую также задерживали за причастность к поджогу двери Банка Франции, но освободили в январе, раскритиковала судебное решение. По ее мнению, французские власти предпочли "банализировать политическое искусство", выдав его за "неконтролируемое хулиганство".
Павленский прославился, устраивая перформансы с использованием своего тела. В ноябре 2015 года он поджег вход в здание ФСБ на Лубянке, за что впоследствии был приговорен к крупному штрафу. В декабре 2016 года он вместе с Шалыгиной выехал за пределы России. Это произошло после того, как против супружеской пары было заведено уголовное дело об изнасиловании. Художник свою вину не признал, назвав это дело "доносом".
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