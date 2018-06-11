В Париже прошла акция в поддержку художника Петра Павленского

В Париже прошла акция в поддержку арестованного властями Франции российского художника Петра Павленского. Её участники развернули плакаты с надписью "Художник в тюрьме. Франция — могила культуры." Об этом сообщает радиостанция RFI. Павленский находится под арестом с октября 2017 года за поджег двери здания Банка Франции в Париже.

В акции приняли участие несколько французских художников, режиссер и бывший судья. По их словам, у Павленского должно быть право объяснить свою работу. "Обращаться с художником как с бандитом и нарушителем общественного порядка, кажется мне чудовищным в демократическом государстве," - заявила одна из участниц акции.

​Павленского и его соратницу Оксану Шалыгину задержали в октябре 2017 года после того, как художник поджег дверь здания Банка Франции в Париже. Он назвал свою акцию "попыткой зажечь революционный пожар во всем мире". Шалыгину в начале января этого года выпустили из тюрьмы. 9 июня Павленскому бессрочно продлили арест.

Наиболее известной акцией Павленского в России стал поджог двери здания ФСБ на Лубянке. Художник покинул Россию в январе 2017 года, по его словам, из-за угрозы возбуждения сфабрикованного уголовного дела. В марте 2017 года Павленский получил политическое убежище во Франции.