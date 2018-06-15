Москалькова и Денисова договорились о переговорах в Москве

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова договорились о двусторонней встрече в Москве. Она намечена на 18 июня.

Информацию Радио Свобода подтвердила помощник Денисовой Елена Мячина. "Сейчас мы еще находимся в Салехарде, - сказала она. - Но в понедельник будем в Москве, где продолжим переговоры с Татьяной Москальковой".

По словам российского омбудсмена, встреча должна пройти в ее офисе. На ней будут обсуждаться график и логистика посещения правозащитниками заключенных в России и на Украине.

Ранее Людмила Денисова отказалась от встречи с Татьяной Москальковой - после того, как ее не пустили к украинскому заключенному Олегу Сенцову в колонии в Салехарде. Комментируя эту ситуацию, Москалькова сказала, что попытка встретиться с Сенцовым была "личной инициативой госпожи Денисовой", которая своей поездкой "нарушила предыдущие договоренности". Денисова, в свою очередь, настаивала на немедленной встрече с заключенным из-за сообщений о резком ухудшении состояния его здоровья.

В мае Олег Сенцов объявил голодовку с требованием осовбодить из российских тюрем украинских политзаключенных, которую держит 33-й день.