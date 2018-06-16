Бездействие полиции после нападения на мужа Соболь признано незаконным

Суд в Москве признал незаконным бездействие полиции после нападения неизвестных на главного редактора журнала "Археология русской смерти" Сергея Мохова. Как сообщает правозащита "Открытой России", адвокат Сергей Бадамшин подавал жалобу на капитана полиции по фамилии Хомич, который неоднократно отказывался возбуждать дело.

В начале марта жалобу Мохова на бездействие следствия принял Европейский суд по правам человека.

Нападение на социолога, который является мужем юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, произошло вечером 25 ноября 2016 года. Неизвестный вколол Мохову в ногу жидкость, состав которой не был определен. Учредитель ФБК Алексей Навальный связал нападение с расследованиями Соболь о деятельности бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина".