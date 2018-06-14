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В Москве задержали зоозащитника Юрия Корецких

Зоозащитники у Государственной думы РФ

В Москве полицейские задержали зоозащитника Юрия Корецких, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на самого задержанного.

По словам Корецких, сотрудники полиции подошли к нему, когда он просто шел по улице, и сказали, что задерживают его "по подозрению". Когда зоозащитник спросил, в чем именно его подозревают, полицейские ответили: "Потом объясним".

Корецких увезли в отдел полиции по Мещанскому району. Он связывает свое задержание с акцией зоозащитников, которая должна пройти сегодня и в которой он хотел принять участие.

В мае пятерых зоозащитников, среди которых был и Юрий Корецких, задержали у здания министерства спорта в Москве. Активисты проводили народный сход против убийств бездомных животных перед чемпионатом мира по футболу.

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