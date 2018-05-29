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Бездомен, усат и очень опасен. Эфир в 21:05

Жители Красноярска ищут спасения от бродячих собак, а в Подмосковье зоозащитники выясняют, кто отдал распоряжение сжечь живых щенков на одной из ветстанций. Не допустить возникновения подобных ситуаций, по мнению зоозащитников, мог бы Закон об ответственном обращении с животными. Но депутаты не спешат с решением вопроса.

Чего требуют зоозащитники, почему они хотят лишить детей контактных зоопарков, а охотников притравочных станций? Спросим у Юрия Карецких и Эльвиры Стрельниковой.

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