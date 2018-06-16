Российский омбудсмен посетила "крымского диверсанта" Штыбликова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в омской колонии Дмитрия Штыбликова, осужденного по делу так называемых "крымских диверсантов". В пресс-службе Москальковой заявляют, что этот визит открывает программу совместных посещений российским и украинским омбудсменами заключенных в России и на Украине.

При этом представитель Москальковой утверждает, что уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова "отказалась ехать в Омск".

Накануне стало известно, что украинский и российский омбудсмены договорились встретиться в Москве 18 июня. Эту информацию Радио Свобода подтвердила помощник Денисовой, находившаяся вместе с ней на Ямале.

Ранее Людмила Денисова отказалась от встречи с Татьяной Москальковой – после того как ее не пустили к украинскому заключенному Олегу Сенцову в колонии в Салехарде. Комментируя эту ситуацию, Москалькова сказала, что попытка встретиться с Сенцовым была "личной инициативой госпожи Денисовой", которая своей поездкой "нарушила предыдущие договоренности".

Денисова в пятницу прибыла в колонию, где находится Олег Сенцов, но не смогла встретиться со своим соотечественником. По ее словам, она встретилась с начальником колонии и с главой управления исполнения наказания в Ямало-Ненецком автономном округе. Чиновники сообщили ей, что встреча с Сенцовым невозможна "ни при каких обстоятельствах". Причину отказа ей не объяснили, заявила Денисова.

Обвиняемыми по "делу крымских диверсантов" проходят 10 человек. В ноябре 2017 года один из них – Дмитрий Штыбликов – был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в подготовке диверсий.