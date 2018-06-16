В Новосибирске прошел митинг против пенсионной реформы и цен на бензин

Несколько сотен человек приняли участие в согласованном митинге против последних решений правительства России. Он прошел на главной площади Новосибирска. Акция протеста была организована “Комитетом солидарных действий”, который объединяет различные оппозиционные движения города, сообщает сайт "Сибирь.Реалии".



Митингующие потребовали отправить в отставку президента Владимира Путина и российский кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым. В вину правительству ставят резкое подорожание моторного топлива, планы по увеличению возраста выхода на пенсию и намерение поднять НДС с 18 до 20 процентов.



“Путин-Россия 5:0” было написано на плакате одного из участников митинга. Он намекал на то, что о непопулярных решениях было объявлено в день начала чемпионата мира по футболу, когда сборная России обыграла с разгромным счетом команду Саудовской Аравии.





“Миллиарды пустили на чемпионат, чтобы пыль пустить в глаза всему миру, а с нас хотят теперь за это последнюю копейку содрать”, – заявил корреспонденту “Сибирь.Реалий” участник митинга Никита Лебедев.

Один из организаторов митинга Андрей Никитин сообщил изданию, что оппозиция намерена проводить подобные митинги каждые две недели. Следующая акция протеста запланирована на 28 июня. По словам Никитина, главная задача протестующих – оказать давление на позицию новосибирских депутатов в Государственной думе. Тем предстоит голосовать за законопроект и региональное Законодательное собрание, которое должно дать отзыв на проект повышения пенсионного возраста. Митингующие заявили, что это первый в России митинг против повышения пенсионного возраста, и призвали другие регионы следовать примеру новосибирцев.