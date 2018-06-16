"Ведомости": Кремль может смягчить пенсионную реформу

В Кремле могут смягчить предстоящую пенсионную реформу. Источник "Ведомостей" сообщил, что власти опасаются акций протеста, связанных с объявленным ранее повышением пенсионного возраста в России.

Собеседник издания "близкий к Кремлю" утверждает, что Управление президента по внутренней политике собирает поступающую из регионов информацию, анализируя остроту реакции и возможности ее минимизировать.

Власти, в частности, допускают снижение предельной планки, до которой повысят пенсионный возраст, а также продление так называемого переходного периода, в течение которого он будет постепенно увеличиваться.

Накануне в пресс-службе Кремля заявили, что президент Владимир Путин не участвует в обсуждении реформы. Комментируя данное Путиным в 2005 году обещание не повышать пенсионный возраст, пока он является президентом, Дмитрий Песков подчеркнул, что это было 13 лет назад, и с тех пор в стране изменились демографические и экономические показатели.

В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на заседании правительства, что с 2019 года в стране начнется поэтапное повышение пенсионного возраста. Переходный период при этом растянется на 15 лет, таким образом, возраст выхода на пенсию для мужчин будет увеличен до 65 лет к 2028 году, для женщин – до 63 лет – к 2034 году.