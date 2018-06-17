Водитель такси, совершивший ДТП в центре Москвы, заснул за рулем

Водитель такси, гражданин Киргизии, совершивший дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы и сбивший несколько человек, заявляет, что перепутал педаль газа с тормозом, видео его опроса опубликовано в воскресенье на сайте ГУ МВД по Москве.

Задержанный рассказал, что алкоголь не употребляет, до аварии провел за рулем порядка 20 часов, а до этого спал два часа.

По его словам, в российской столице он ездил месяц, права получил в 2013 году, а водительский стаж составляет два года. Задержанный отметил, что сожалеет о случившемся.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что авария в центре Москвы произошла из-за того, что водитель такси заснул за рулем.

"Медицинское освидетельствование показало, что в организме водителя такси Анарбека Чингиза алкоголь отсутствовал", - сказал собеседник агентства.

В центре Москвы на улице Ильинке таксист выехал на тротуар и, наехав на дорожный знак, врезался в пешеходов. Пострадали семь человека. Среди них – иностранцы. В Твиттере посольства Мексики в Москве говорится, что среди пострадавших двое мексиканских граждан. Они получили "незначительные" травмы и находятся в "стабильном состоянии".

Московская городская полиция заявила, что водитель такси, по всей видимости, потерял контроль над автомобилем, который выехал на тротуар в непосредственной близости от Красной площади. Эта площадь – главное место притяжения иностранных туристов, приехавших в Россию, чтобы увидеть чемпионат мира по футболу.

В инциденте никто не погиб, но семеро потребовали медицинской помощи.