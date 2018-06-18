СМИ: правительство Москвы хочет упростить процедуру создания свалок

Правительство Москвы предложило создавать новые мусорные объекты без обсуждения с жителями ближайших населенных пунктов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Решать вопрос о создании новых свалок будет специальная комиссия.

Также власти столицы хотят увеличить максимальный срок хранения обработанных твердых отходов с 11 месяцев до семи лет и уменьшить территории санитарно-защитных зон в районе мусороперерабатывающих предприятий до 300 метров.

Предложения уже переданы в Минприроды и Росприроднадзор, хотя в министерстве заявили, что пока их не получали.

С осени прошлого года в Подмосковье не прекращаются протесты против мусорных полигонов – как действующих, так запланированных к обустройству. Самые многочисленные акции, в которых участвуют несколько тысяч человек, проходят в Волоколамске, где местные жители требуют от властей закрыть полигон "Ядрово", расположенный рядом с городом.