Омбудсмена Рады не пустили в СИЗО к Роману Сущенко

Уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилу Денисову не пустили в Москве в СИЗО к украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному в России по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Правовых оснований для допуска в СИЗО Денисовой нет", - сказал секретарь ОНК.

Из "Лефортово" Денисова отправилась в офис уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, где началась их встреча. Омбудсмены двух стран договорились о ней, чтобы обсудить условия посещения заключенных, содержащихся в России и на Украине.

Денисова и Москалькова договорились встретиться в Москве 18 июня, чтобы обсудить условия посещения заключенных, содержащихся в России и на Украине. Ранее украинского омбудсмена не пустили к Олегу Сенцову, который отбывает наказание в колонии в Салехарде, и Николаю Карпюку, который находится во Владимире. Комментируя эту ситуацию, Москалькова сказала, что попытка встретиться с Сенцовым была "личной инициативой госпожи Денисовой", которая своей поездкой "нарушила предыдущие договоренности".

В украинской Раде опасаются, что не допуск Денисовой связан с плохим состоянием здоровья Сенцова. В мае украинский режиссер, осужденный в России за подготовку терактов на территории Крыма, объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем украинских политзаключенных, которую держит уже 35 дней.