Москалькова посетила в колонии "диверсанта" Штыбликова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова не смогла встретиться в субботу с украинским заключенным Николаем Карпюком, отбывающим наказание во Владимире. Об этом она сообщила в Facebook.

"Подала заявление во Владимирском централе на встречу с Николаем Карпюком. Ко мне вышел начальник исправительного учреждения и принял мое заявление. Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни как уполномоченного, ни как частного лица", – написала Денисова.

По ее словам, как омбудсмена ее не допустили, поскольку не поступили соответствующие документы, а как частное лицо – потому что завершилось время подачи заявления.

Руководитель учреждения заверил ее, что заявление начнут рассматривать уже в начале следующей недели. Ранее сообщалось, что в субботу Людмила Денисова намеревалась встретиться в России с политзаключенным Николаем Карпюком.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в колонии в Омске участника так называемого "дела крымских диверсантов" Дмитрия Штыбликова. Глава консульского отдела Украины в Новосибирске, также участвовавший во встрече со Штыбликовым, заявил, что тот выглядит нормально и не высказывает жалоб.

14 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека России и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Завершить посещения планировалось до августа, сообщает "Украинская правда". Москалькова также сообщила, что Людмила Денисова планирует посетить Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Дмитрия Штыбликова, Романа Сущенко, Александра Кольченко и других политзаключенных, в частности, в аннексированном Крыму. Отмечалось, что первый визит Денисовой состоится 16 июня в Омск, где она посетит Штыбликова.

В свою очередь Людмила Денисова заявила, что переговоры о ее визитах к украинским политзаключенным на территории Российской Федерации зашли в тупик, а относительно посещения Сенцова ей "в достаточно жесткой форме, практически без каких-либо объяснений сказали, что не допустят встречи". По ее словам, визит к журналисту Роману Сущенко и политзаключенному Николаю Карпюку 14 июня также не состоялся – его перенесли на другие дни.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан, сообщает "Украинская правда".