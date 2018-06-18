Эксперты: Россия обновила хранилище ядерного оружие под Калининградом

Федерация американских ученых (ФАУ) представила фотографии, которые, по мнению организации, доказывают обновление российского хранилища ядерного оружия в поселке Куликово Калининградской области.

В материале, опубликованном на официальном сайте ФАУ, сообщается, что за объектом велось наблюдение в течение последних двух лет. О некоторых работах по его обновлению ученым было известно давно, однако сейчас происходит "нечто драматическое". По словам руководителя направления по ядерной информации ФАУ Ханса Кристенсена, "полученные фотографии не являются доказательством того, что на объекте находится ядерное оружие, однако доказывают, что объект активен".

Также в материале говорится, что вопрос о российском ядерном оружии привлек внимание организации из-за заявлений администрации Дональда Трампа, которая обвинила Россию в увеличении количества и типов ее нестратегических ядерных вооружений. НАТО уже несколько лет призывает Россию перенести свое ядерное оружие дальше от своих границ, в то время как поселок Куликово находится всего в 50 километрах от польской границы.