Митрохина задержали в Москве на пикете против пенсионной реформы

В Москве у здания Госдумы задержан председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, политик стоял в одиночном пикете с плакатом против пенсионной реформы.

Митрохина доставили в Тверское отделение полиции.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может начаться в 2019 году.

Петицию против повышения пенсионного возраста на сайте Change.org уже подписали более полутора миллионов человек.