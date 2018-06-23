Большевизм и религия. Эфир в 17:05

Почему большевизм, провозглашавший себя борцом с религией, сегодня часто использует религиозный язык? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят историки Андрей Юрганов и Марат Бисенгалиев. Эфир в 17:05.
Почему большевизм, провозглашавший себя борцом с религией, сегодня часто использует религиозный язык? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят историки Андрей Юрганов и Марат Бисенгалиев. Эфир в 17:05.
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