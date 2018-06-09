Вера и революция. Эфир в 17:05

Как далеко можно зайти в стремлении преобразить жизнь? Об этом в программе "Радио Свобода" разговор с Марией Алехиной, отсидевшей два года за песню в храме Христа Спасителя и сейчас выпустившей книгу о песне и концлагерях.
В эфире Мария Алехина, отсидевшая два года за песню в храме Христа Спасителя и сейчас выпустившая книгу о песне и концлагерях
Как далеко можно зайти в стремлении преобразить жизнь? Об этом в программе "Радио Свобода" разговор с Марией Алехиной, отсидевшей два года за песню в храме Христа Спасителя и сейчас выпустившей книгу о песне и концлагерях.
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