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С христианской точки зрения

Вера и революция. Эфир в 17:05

Мария Алехина

В эфире Мария Алехина, отсидевшая два года за песню в храме Христа Спасителя и сейчас выпустившая книгу о песне и концлагерях

Как далеко можно зайти в стремлении преобразить жизнь? Об этом в программе "Радио Свобода" разговор с Марией Алехиной, отсидевшей два года за песню в храме Христа Спасителя и сейчас выпустившей книгу о песне и концлагерях.

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