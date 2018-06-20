Грязный палец Британии. Андрей Остальский – о Робби Уильямсе

В Британии поражены поступком Робби Уильямса, выступившего на открытии чемпионата мира по футболу в России. В глазах многих это почти предательство, переход на сторону опасного и коварного врага в момент острейшего конфликта между двумя государствами. Сознательно или по глупости популярный певец помог пиар-кампании Владимира Путина, задаются вопросом газеты, но никто не уверен в ответе. Уильямс не мог не знать, что после отравления Сергея Скрипаля и его дочери британские официальные лица и члены королевской семьи отказались ехать на турнир в Москву. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал саму идею появиться на российском стадионе в такой ситуации "тошнотворной", и с ним согласились многие парламентарии не только от правящей консервативной партии, но и от оппозиции. Бизнесмен Билл Браудер, изгнанный из России за разоблачения коррупции, считает, что любимец миллионов "продал свою душу диктатору". "Вам должно быть стыдно", – сказал он, передав певцу "привет от Сергея Магнитского, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, погибших пассажиров рейса MH17 и тысяч убитых украинских солдат".

Депутат-лейборист Джон Вудкок осудил поступок Уильямса, заявив: "Мы все хотели бы поддержать сборную Англии, но Робби сделал большой пиар-подарок изгою с бандитскими наклонностями, всего лишь несколько месяцев спустя после применения Россией химического оружия на английской земле". Другой известный здешний политик Стивен Доти считает "неприятным сюрпризом… что такой замечательный британский артист, поддерживавший ранее кампании в защиту прав человека и сексуальных меньшинств, согласился петь на открытии чемпионата в стране… которая бомбит гражданское население в Сирии, преследует меньшинства в Чечне и других местах, травит людей на улицах городов и пытается подорвать нашу демократию".

Немало газетных площадей и минут эфира посвящено и разгадыванию другой загадки Робби Уильямса: что имел в виду певец, показав примерно миллиарду телезрителей по всему миру средний палец левой руки? Этот неприличный жест во многих странах приравнивается к нецензурному оскорблению и даже может считаться уголовным преступлением. Одно объяснение сводится к тому, что таким способом Уильямс опроверг сведения о том, что за выступление в Лужниках ему заплатили чуть ли не миллион. Он даже вставил в текст своей песни слова "Я сделал это бесплатно". Вторая версия такова: Уильямс "послал куда подальше" и правозащитников, и "репортеров без границ", и британских политиков вместе с Биллом Браудером, показав, что репутация Путина его нисколько не смущает. Данное им самим объяснение можно считать откровенным издевательством: якобы Уильямс с помощью этого жеста обозначил, что до начала первого матча чемпионата осталась одна минута. И добавил: "Между мной и соображаловкой существует блок. Что-нибудь случается, и через пять минут я спрашиваю себя: неужели я только что сделал это?"

Решение проводить в России чемпионат было ошибкой, но раз уж это случилось, то пусть будет так

Впрочем, многие считают, что Уильямс лишь притворяется безбашенным и отмороженным. Скорее можно предположить холодный и циничный расчет: английские болельщики, которых немало среди поклонников певца, плевать хотели на политику, в данный момент их интересует только футбол и выступление своей команды. Бульварные газеты напоминают, что Уильямс давно уже "прикормлен" российскими олигархами и получает действительно миллионы за пение на их частных вечеринках. Благодаря своему "контракту с дьяволом" он теперь может рассчитывать на то, что этот денежный поток не оскудеет.

Весь этот эпизод важен лишь потому, что высветил главное и неразрешимое противоречие в отношении британского общества к чемпионату мира в России. С одной стороны – отвращение к действиям путинской власти, усугубляющееся широко распространенным мнением о том, что Россия подкупила коррумпированных чиновников ФИФА и таким образом "украла" чемпионат у Британии. Плюс всеобщее негодование по поводу свирепой расправы российских "ультра" над английскими болельщиками в Марселе во время последнего чемпионата Европы. Но с другой – фанаты потому и называются фанатами, что заворожены игрой своей команды до полного ослепления. В настоящий момент важно лишь то, кто забил, кто промазал, кто какой пас отдал, какого результата добились футболисты в игре. Все остальное как бы перестает существовать. Правительство Великобритании радо было бы призвать сборную присоединиться к государственному бойкоту чемпионата, но не решилось, понимая, что это чревато серьезными политическими потерями.

Многие в эти дни цитируют обозревателя газеты The Guardian Ника Коэна, написавшего: "Разворовывание российской экономики, уничтожение гражданского самолета, убийство журналистов – мощные аргументы в пользу бойкота этого цирка. Но они меркнут под взглядами болельщиков, устремленными на любимую команду". И далее: "Если вы хотите представить себе, как бы вы реагировали на гитлеровскую Олимпиаду 1936 года, подумайте о том, как вы сейчас реагируете на путинский чемпионат мира 2018-го, и вы узнаете кое-что про самого себя и про спорт".

Страстные футбольные болельщики по природе своей не склонны к рефлексии. В каком-то смысле спорт не просто вне политики, он политику и даже мораль, да и здравый смысл попирает. Но только точно ли речь идет именно о спорте в чистом виде или это нечто другое?Обозреватель газеты The Times Доминик Лоусон вызвал бурю в прессе и соцсетях рассказом о своих, как он сам признает, весьма ограниченных впечатлениях от присутствия на трибунах среди заядлых болельщиков. По его ощущению там царит атмосфера не страстной любви, а страстной ненависти. Автор поражается, что люди платят большие деньги за это удовольствие – возможность "извергать непрерывный поток оскорблений и ярости".

Лоусон также приводит статистические данные, согласно которым число инфарктов, случаев пьяного вождения, домашнего насилия и даже самоубийств существенно возрастает во время чемпионатов мира по футболу. "В таком случае получается, что нам надо желать победы сборной Англии, если мы хотим, чтобы меньшее число английских жен были бы избиты злобными, пьяными, помешанными на футболе мужьями". Но, с другой стороны, "если стремиться к тому, чтобы спасти как можно больше женских жизней, то надо уповать на триумф сборной России, особенно учитывая, что Путин в прошлом году утвердил принятый Думой закон, декриминализирующий семейное насилие". "Если подумать, то получается, что Путин и чемпионат мира стоят друг друга", – приходит к выводу комментатор.

Неудивительно, что эти рассуждения вызвали яростное осуждение поклонников футбола. Они сочли их клеветой и проявлением интеллигентского высокомерия – своего рода "средним пальцем", показанным им снобами. Но вот комментатору-сатирику Роду Лиддлу, ведущему неутомимую борьбу против любых проявлений политкорректности на страницах той же The Times, обычно все сходит с рук. Вот какой портрет английского футбольного фаната он нарисовал: "это огромный кусок мяса с бритой головой, голым торсом, грудями, которые сделали бы честь Ким Кардашьян, с исходящим изо рта дурным запахом, способным оглушить горностая на расстоянии 50 шагов, и с татуировкой Гитлера на мошонке". "Неужели российские власти действительно считают, что Натальи способны клюнуть на таких джентльменов?" – задается риторическим вопросом Род Лиддл, напоминая о заявлении председателя думского комитета по делам женщин Тамары Плетневой о необходимости избегать сексуальных контактов с иностранцами.

Но в других репортажах возникает не столь карикатурный образ британского болельщика – он выглядит вполне вменяемым, даже доброжелательным любителем "красивой игры". И, похоже, российские власти предприняли чрезвычайные усилия для того, чтобы произвести на иностранцев благоприятное впечатление. За редкими исключениями им это, кажется, удается. Но что произойдет после того, как чемпионат закончится и гости разъедутся по домам? The Economist напоминает об уголовном деле и "надуманных обвинениях в коррупции", выдвинутых против режиссера Кирилла Серебренникова, об аресте оппозиционного лидера Алексея Навального, о длительном сроке тюремного заключения, к которому приговорен "по сфабрикованному обвинению в терроризме" кинорежиссер Олег Сенцов, объявивший голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных. "Все они останутся в том же положении, когда болельщики уедут. "Красивая игра" может дать лишь короткую передышку от уродливой реальности", – заключает журнал.

Что думает обо всем этом обычный представитель британского среднего класса? Мой сосед адвокат Джонатан сказал: "Решение проводить в России чемпионат было ошибкой, но раз уж это случилось, то пусть будет так. Поехал ли бы я в Москву? Да, если бы был футболистом, и категорически нет – если бы я был эстрадным певцом". Вполне возможно, что мой сосед прав.

Андрей Остальский – лондонский политический комментатор

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