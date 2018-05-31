Суд на месяц продлил арест Оюбу Титиеву

Суд в Грозном продлили на месяц арест главы грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. Об этом сообщается в телеграм-канале "Мемориала".

По словам правозащитников, последние несколько недель Титиев не мог знакомиться с материалами дела по причине болезни.

27 мая на два месяца был арестован племянник Оюба Титиева - Адам Титиев. В ходе личного осмотра у него якобы были обнаружены наркотические вещества. Родственники Титиева предполагают, что наркотики ему подбросили с целью провокации.

Оюба Титиева арестовали в январе по обвинению в хранении наркотиков. Сам правозащитник утверждает, что пакет с марихуаной ему подбросили при задержании. Коллеги Титиева уверены, что преследование связано с его правозащитной деятельностью.