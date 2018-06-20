Делегация Сената США, возможно, прибудет в Россию

В посольстве США в Москве не подтвердили и не опровергли сообщения о том, что в ближайшее время группа американских сенаторов намерена посетить Россию для переговоров – впервые за несколько лет.

В комментарии пресс-секретаря посольства для Радио Свобода говорится, что "американские конгрессмены сами объявляют о своих официальных визитах". Также в нем сказано, что посол США в России Джон Хантсман приветствует визиты представителей Конгресса США в Российскую Федерацию и что "глава американской дипмиссии постоянно выступает за развитие, а не сокращение диалога с российскими официальными лицами".

О предстоящей поездке группы сенаторов в Россию на прошлой неделе сообщила газета The Washington Post. Утверждается, что организацией поездки занимается посол Хантсман, а сама она может стать одним из этапов подготовки к встрече президентов США и России.

Главы комитетов по международным делам Госдумы и Совета Федерации Леонид Слуцкий и Константин Косачев сообщили российским агентствам, что сенаторы прибудут в Петербург 30 июня, а в начале июля проведут переговоры с российскими официальными лицами в Москве.

По данным Washington Post, приехать должны сенаторы Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувэн. Все они – члены Республиканской партии президента Дональда Трампа. Источники газеты пишут о том, что они отправляются в Россию, чтобы "понять, что происходит".​