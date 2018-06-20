ВС России отменил все решения о содержании под стражей активиста

Президиум Верховного суда России в среду отменил все постановления о содержании под стражей националиста Даниила Константинова, вышедшего на свободу по амнистии около четырех лет назад. Об этом сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, ссылаясь при этом на адвоката Дмитрия Динзе.

Основанием для отмены более чем 20 постановлений о продлении Константинову ареста стало решение Европейского суда по правам человека, признавшего действия российских властей неправомерными.

Даниил Константинов известен как лидер националистической "Лиги обороны Москвы". Он был задержан в 2012 году по обвинению в убийстве. Позднее дело было переквалифицировано на статью о хулиганстве. В 2014 году Константинова приговорили к трем годам колонии и сразу амнистировали. Сразу после освобождения националист покинул Россию.