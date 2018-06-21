Мосгорсуд признал законным заочный приговор Уильяму Браудеру

Московский городской суд в четверг признал законным заочный приговор главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру и его партнеру Ивану Черкасову по делу о преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму более трех миллиардов рублей. "Интерфакс" сообщает, что решение суда вступило в законную силу.

Защита Браудера и Черкасова настаивает, что у следствия нет доказательств их причастности к экономическим преступлениям и что дело носит политический характер.

В конце прошлого года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии, а Черкасова – к восьми. Обстоятельства дела относятся к 1996 году. Генпрокуратура направила в Интерпол очередной запрос на задержание и экстрадицию Браудера в Россию.

Это уже не первый заочный приговор в отношении Браудера в России: в 2013 году его осудили тоже на девять лет колонии, обвинив в незаконном приобретении акций "Газпрома".

Браудер является одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", названного в память об умершем в СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл предполагаемую схему крупных хищений из российского бюджета. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.