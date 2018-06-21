Верховный суд РФ: проведение ярмарок – не основание для запрета митингов

Верховный суд России на своем пленуме в среду принял проект постановления, по которому публичные мероприятия, если на них была подана заявка по всем нормам закона, нельзя переносить в другое место и на другое время из-за одновременного проведения другого мероприятия, неудобства для пешеходов и необходимости временно изменить маршруты движения транспорта.

Сейчас власти зачастую отказывают в согласовании оппозиционных митингов именно под этими предлогами.

Кроме того, по мнению Верховного суда, наказывать организаторов за превышение численности участников публичного мероприятия нужно только в тех случаях, если это создало реальную угрозу безопасности граждан.

Также высший судебный орган уточнил, что в те три дня, что есть у чиновников на предложение других условий проведения митинга, входят и нерабочие дни. Если чиновники не успели довести до организатора свои предложения, то мероприятие можно считать согласованным.

В проекте есть и ряд оговорок: публичное мероприятие не должно провоцировать аварии, нарушать требования транспортной безопасности или безопасности дорожного движения, а организация нескольких мероприятий на одной территории не должна вести к чрезмерному скоплению людей или угрожать мирному характеру их проведения. Также Верховный суд отметил, что согласовывать митинг с чиновниками нужно даже в том случае, если он проводится на частной территории, в помещении или других местах со свободным доступом. При этом нужно будет заручиться согласием собственника территории или помещения.

Конституция РФ четко не устанавливает, являются ли постановления пленума Верховного суда юридически обязательными документами.

В то же время законодательство о Высшем арбитражном суде РФ прямо указывает на обязательный статус постановлений пленума и предоставляет полномочия ссылаться на него при судебных разбирательствах.