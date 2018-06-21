Верховная Рада поддержала создание антикоррупционного суда Украины

Депутаты украинского парламента большинством голосов приняли в четверг президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда Украины, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Согласно документу, антикоррупционный суд будет работать в Киеве, а правительство и другие органы власти должны обеспечить его создание и функционирование. Соответствующего положения не было в окончательно принятом 7 июня Верховной Радой законе о "Высшем антикоррупционном суде".

Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу. Президент Украины Петр Порошенко уже обратился к международным организациям, которые должны представить своих кандидатов в общественный совет экспертов для выбора членов антикоррупционного суда. Ожидается, что этот суд может быть сформирован до конца нынешнего - начала следующего года и приступит к рассмотрению дел против коррупционеров из высших эшелонов украинской власти до ожидаемых осенью 2019 года парламентских выборов.

Процесс создания и утверждения антикоррупционного суда Украины длился два с половиной года. Создать его Киев призывали страны Запада и Международный валютный фонд, который в противном случае отказывался от предоставления Украине финансовой помощи.

МВФ весной 2015 года утвердил четырехлетнюю $17,5-миллиардную программу поддержки реформ в Украине, в рамках которой правительство могло получать кредиты ежеквартально. Однако из-за промедления с реформами до настоящего времени удалось получить лишь около $8,5 млрд. Выделение Киеву очередного транша международные кредиторы увязали с принятием закона об антикоррупционном суде и приведением цены на газ для населения в соответствие с уровнем внешних рынков.