СК вернулся к расследованию убийства Бориса Немцова

С осужденными по делу об убийстве политика Бориса Немцова проводятся новые следственные действия. Информацию в разговоре с "Эхо Москвы" подтвердила адвокат Роза Магомедова.

В среду агентство "Росбалт", ссылаясь на свои источники, сообщило, что следователи планировали выяснить местонахождение оружия, из которого застрелили политика, и установить заказчика преступления. Для этого они посетили уже осужденых по этому делу в колониях Иркутской области, Карелии, Кирово-Чепецке и Лабытнанги. Всем им было предложено пройти тест на полиграфе. После того, как осужденные отказались отвечать на вопросы, некоторых из них перевели на более строгие условия содержания.

По данным "Росбалта", следователей также интересует причастность к убийству бывшего командира роты батальона "Север" Руслана Геремеева, которого друзья и коллеги Немцова считают одним из организаторов убийства. По другим данным, Геремеев может скрываться в Чечне.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд на основании вердикта присяжных приговорил признанного исполнителем убийства Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима. Признанные соучастниками преступления братья Губашевы получили по 19 и 16 лет колонии, Темирлан Эскерханов — 14 лет, а Хамзат Бахаев — 11 лет. Все они обвинялись в убийстве по найму и незаконном обороте оружия.

Заказчик преступления до сих пор не установлен.