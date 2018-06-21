Адвокат Дмитрий Динзе встретился с Олегом Сенцовым

Украинский режиссер Олег Сенцов, продолжающий голодовку в колонии в поселке Лабытнанги, опроверг слова уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о "лечебном голодании" и наборе веса. Об этом после встречи с Сенцовым рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.
"По всей видимости, Москалькову мог дезинформировать уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак, который регулярно навещает Сенцова", – предположил адвокат.
По словам Динзе, Сенцов рассказал, что Сак фотографировал его, однако отказался передать фото уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой, когда ее не пустили в колонию и она просила предоставить сведения о здоровье Сенцова.
"Каждый день Сенцов пьет по 3,5 литра воды, ему капают капельницу с большим количеством глюкозы, аминокислот и питательных витаминных веществ. Никакую голодовку он не прекращал", – рассказал Динзе.
Сенцов находится в отдельной палате медчасти колонии, врачи которой делают все возможное для сохранения его жизни. У него обострились проблемы с сердцем и почками. По свидетельству врачей колонии, кризисная ситуация со здоровьем режиссера может наступить в ближайшее время.
В ответ на заявление ЕСПЧ, который призвал режиссера прекратить голодовку, Сенцов ответил отказом и просил передать "большой привет", напомнив, что его жалоба, которую ЕСПЧ определил как приоритетную, находится без движения уже несколько лет.
Дмитрий Динзе намерен увидеть Сенцова завтра еще раз.
14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Согласно данным правозащитников, в России по политическим мотивам отбывают срок 64 украинца. Четверо из них держат голодовку – это сам Олег Сенцов, а также Александр Кольченко, Александр Шумков и Владимир Балух. Адвокат Дмитрий Динзе рассказал Радио Свобода, что у Сенцова могут отказать почки.
Украинский режиссер осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Сенцов свою вину не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.