Адвокат Дмитрий Динзе встретился с Олегом Сенцовым

Украинский режиссер Олег Сенцов, продолжающий голодовку в колонии в поселке Лабытнанги, опроверг слова уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о "лечебном голодании" и наборе веса. Об этом после встречи с Сенцовым рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.

"По всей видимости, Москалькову мог дезинформировать уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак, который регулярно навещает Сенцова", – предположил адвокат.

По словам Динзе, Сенцов рассказал, что Сак фотографировал его, однако отказался передать фото уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой, когда ее не пустили в колонию и она просила предоставить сведения о здоровье Сенцова.

"Каждый день Сенцов пьет по 3,5 литра воды, ему капают капельницу с большим количеством глюкозы, аминокислот и питательных витаминных веществ. Никакую голодовку он не прекращал", – рассказал Динзе.

Сенцов находится в отдельной палате медчасти колонии, врачи которой делают все возможное для сохранения его жизни. У него обострились проблемы с сердцем и почками. По свидетельству врачей колонии, кризисная ситуация со здоровьем режиссера может наступить в ближайшее время.

В ответ на заявление ЕСПЧ, который призвал режиссера прекратить голодовку, Сенцов ответил отказом и просил передать "большой привет", напомнив, что его жалоба, которую ЕСПЧ определил как приоритетную, находится без движения уже несколько лет.



Дмитрий Динзе намерен увидеть Сенцова завтра еще раз.

​14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Согласно данным правозащитников, в России по политическим мотивам отбывают срок 64 украинца. Четверо из них держат голодовку – это сам Олег Сенцов, а также Александр Кольченко, Александр Шумков и Владимир Балух. Адвокат Дмитрий Динзе рассказал Радио Свобода, что у Сенцова могут отказать почки.



Украинский режиссер осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Сенцов свою вину не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками.