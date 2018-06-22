Арест активиста "Открытой России" во Владивостоке отменен

Суд во Владивостоке отменил постановление об аресте активиста "Открытой России" Андрея Яроцкого. Сегодня он должен выйти на свободу, сообщается в Телеграм-канале движения.

14 июня суд признал Яроцкого и координатора регионального штаба Навального Владимира Дубовского виновными в неподчинении требованиям полиции.

Андрея Яроцкого приговорили к аресту на 15 суток. Дубовскому инкриминировали два эпизода по статье о неподчинении полиции. За первый ему дали 14 суток ареста, за второй 10 суток.

Полиция задержала активистов 12 июня во время учредительной конференции отделения "Открытой России". Трое других задержанных на получили штрафы.