Мэрия Новосибирска отказала в митинге "из-за угрозы терроризма"

Мэрия Новосибирска отказалась согласовать митинг против повышения пенсионного возраста на 1 июля. В качестве причины чиновники указали возможную террористическую угрозу, сообщают "Сибирь.Реалии".

В ответе новосибирской активистке Веронике Разумовой, подавшей заявку на проведение митинга, чиновники городской администрации отказали согласовать проведение протеста 1 июля в Театральном сквере. Запрет власти города объяснили тем, что антитеррористическая комиссия области обнаружила в сети призывы к "терактам против правительства и бунтам с поджогами тех, кто защищает правительство". По данным чиновников, террористические акты намечены как раз на 1 июля.

Ранее мэрия Москвы отказала активистам в проведении митингов против повышения пенсионного возраста в начале июля, сославшись на чемпионат мира по футболу и большое число туристов.

Акции на ту же тему против пенсионной реформы согласовали администрации семи других российских городов – 1 июля митинги планируются в Ставрополе, Липецке, Белгороде, Краснодаре, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Мурманске. Однако чиновники предложили альтернативные площадки. В Ставрополе, Липецке и Белгороде активисты не хотят соглашаться с выдвинутыми администрациями городов условиями и собираются провести мероприятия в изначально указанных местах.

​В начале июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России – с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется вводить уже в 2019 году.​