В Москве запретили проведение митингов против пенсионной реформы

Власти Москвы отказали представителям оппозиции в проведении митингов против повышения пенсионного возраста в начале июля. В мэрии сослались на проведение Чемпионата мира по футболу и большое количество туристов, сообщает агентство "Интерфакс".

На время проведения мирового футбольного первенства в России действует особый порядок организации массовых акций, который требует дополнительного согласование с правоохранительными органами.

Ранее правительство внесло в Государственную думу законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может начаться в 2019 году.