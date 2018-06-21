Навальному разрешили провести акции протеста в семи городах

Городские администрации семи городов России согласовали акции оппозиционера Алексея Навального против пенсионной реформы, однако предложили альтернативные площадки. Митинги планируются в Ставрополе, Липецке, Белгороде, Краснодаре, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Мурманске, сообщает агентство РБК.



В Ставрополе, Липецке и Белгороде активисты не хотят соглашаться с выдвинутыми администрациями городов условиями и собираются провести мероприятия в изначально указанных местах.

Ранее власти Москвы отказали представителям оппозиции в проведении митингов против повышения пенсионного возраста в начале июля. В мэрии сослались на проведение чемпионата мира по футболу и большое количество туристов.

В начале июня правительство внесло в Государственную думу законопроект о повышении пенсионного возраста в России – с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может начаться в 2019 году.