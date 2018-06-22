Украинский активист Владимир Балух усиливает голодовку в СИЗО

Украинский активист Владимир Балух, осужденный за хранение боеприпасов и взрывчатки, усиливает голодовку в одном из следственных изоляторов аннексированного Россией Крыма. Он отказывается от сухарей и собирается употреблять в пищу только воду. Об этом сообщает сайт "15 минут" со ссылкой на адвоката Балуха Ольгу Динзе.

Усилить голодовку активист решил после того, как администрация СИЗО приняла решение перевести его из одиночной камеры в общую. Руководство изолятора посчитало, что Балух больше не голодает.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали освободить активиста и обеспечить доступ к нему украинских врачей.

Балух объявил о голодовке 19 марта в знак протеста против судебного приговора.

После аннексии Крыма Владимир Балух повесил на крыше своего дома украинский флаг и отказался от российского паспорта. В январе суд в Крыму приговорил его к трем годам и семи месяцам колонии поселения, а также оштрафовал на 10 тысяч рублей за хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Балух вины не признаёт. Правозащитники полагают, что дело в отношении украинского активиста могло быть сфабриковано.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Балуха политзаключенными.