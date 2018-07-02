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Белый слон. Александр Генис – о праздничных спорах

День независимости, который готовится отметить Америка, обычно встречают мирным образом. Безобидная канонада фейерверков заменяет военные парады. Любители истории читают вслух Декларацию независимости. Магазины устраивают распродажи, причем товары рекламируют актеры в париках. И пушки стреляют лишь тогда, когда исполняют увертюру “1812”, ибо без Чайковского американский праздник не полный. Но чаще всего день 4 июля собирает друзей и родственников у гриля под открытым небом. Вот здесь-то под ярким, как все требуют у синоптиков, солнцем американцев и ждут самые страшные бои. В преддверии сражений газеты превращаются в добрых тетушек, объясняющих, как сохранить мир и любовь в войне, которые те же газеты не устают разжигать.

Впрочем, они не виноваты. В сегодняшней Америке дня не проходит без горячих споров – чтобы не сказать скандалов, вызванных политикой самого необычного президента в истории США. Очередной такой скандал, однако, скорее не разделил, а объединил страну. Разделение детей нелегальных мигрантов с родителями вызвало тотальный отпор. Республиканцы, включая самых видных, наравне с демократами возмутились происходящим, и Дональд Трамп отменил собственное решение. Но то, что он впервые пошел на попятную, не утихомирило, а напротив, раззадорило его противников. Почуяв запах крови, они надеются отбить у Трампа значительную часть электората к осенним выборам в Конгресс. И это лишь прибавляет ярости в борьбе сторон, собравшихся – якобы мирно – отметить день рождения Америки.

Что же делать, чтобы не испортить праздник?

Самый простой совет – не говорить о политике – самый бесполезный. Представим себе, что в круг гостей затесался белый слон. Все усердно делают вид, что его не замечают. Пьют варварски ледяное пиво, лопают упоительно вкусные, с пылу-жару, гамбургеры, делятся фотографиями из отпуска, сплетничают о начальстве, говорят о спорте. И все это время между собравшимися топчется огромный неуклюжий белый слон, требующий обратить на себя внимание. Рано или поздно, кто-то не выдерживает и произносит короткое, взрывоопасное, как команда “Огонь!”, слово: "Трамп". И тут веселье заканчивается.

Чтобы удержаться на миролюбивой ноте в неизбежном разговоре о политике, мне кажется важным одно: не переходить на личности. Я имею в виду личность Трампа, но не только его. Хиллари Клинтон, которая, как вам скажут, “еще хуже”, тоже лучше не упоминать. Да и Барака Обаму, который “все это начал”, стоит на время забыть.

Избавившись от личных имен и связанных с ними обид, всем проще искать общий знаменатель, на который делятся сегодняшние тревоги. И тогда, искренне надеюсь я, противники услышат друг друга. А может, и согласятся с тем, что нелегальные мигранты, число которых постоянно падает с 2008 года, – не самая страшная угроза. Что зрелище запертых детей наносит куда более значительный урон репутации США, чем присутствие этих детей в Америке. Что великая мексиканская стена не панацея от всех бед. Что Северная Корея, как считает Пентагон, по-прежнему представляет опасность. Что агрессия в Украине не позволяет России вновь присоединиться к "Большой семерке". Что чужеземные хакеры подрывают доверие к выборам даже тогда, когда не могут повлиять на их исход. И что не наше дело, что носит первая леди, пусть на спине ее куртки и написано “Меня не колышет”.

Согласиться с этими, как мне кажется, бесспорными соображениями проще всем, кого судьба Америки волнует больше, чем Трамп. А таких – большинство и среди 63 миллионов его избирателей. Во всяком случае, я в это верю уже потому, что, поделившись со своим старым товарищем, нью-йоркским писателем Барри, я услышал легкомысленный ответ:

– Трамп – не Путин, он приходит и уходит, а 4 июля мы будем отмечать всегда.

Александр Генис – нью-йоркский писатель и публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Поверх барьеров – Американский час"

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции Радио Свобода

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