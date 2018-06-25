Никиту Белых этапировали из СИЗО в колонию

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный по обвинению в получении взятки, этапирован в колонию, где будет отбывать наказание. Об этом в понедельник со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова сообщает "Интерфакс".

По его словам, перед отправкой Белых прошел медицинское обследование. Его должен сопровождать' врач. Бывший губернатор во время пребывания в СИЗО жаловался на проблемы со здоровьем.

Белых был арестован в 2016 году, будучи губернатором. 1 февраля Пресненский суд Москвы признал его виновным в получении взятки на общую сумму в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Зудхаймера и осудил на 8 лет колонии. Помимо наказания в виде лишения свободы, суд оштрафовал Белых на 48 миллионов рублей. Сам он заявляет, что стал жертвой провокации.