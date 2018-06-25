Хтоническая слизь и липовые диссертации: кто атакует Шанинку

21 июня российское гуманитарное сообщество было потрясено новостью о том, что Московская высшая школа социальных и экономических наук, или Шанинка, ​лишилась государственной аккредитации. Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал МВШСЭН "одним из лучших вузов страны":

О том, насколько серьезную потерю может понести российское образование, если Шанинка закроется, пишет​ Константин Сонин в Ведомостях:

Замечу для тех, кому представляется, что потери российских общественных наук несерьезны, дескать, не ядерная физика и не наноматериаловедение. В России именно общественные науки и вузы, являющиеся лидерами в них, занимают ведущие позиции в исследованиях с использованием big data, сетевом анализе и смежных дисциплинах. Именно в общественных науках появились первые публикации, использующие самую современную статистическую технику мирового уровня. Именно они добились наибольшего прогресса, компенсируя катастрофическое отставание советской науки в части работы с данными. Потери Шанинки – это потери всей российской науки в тех областях, где это дороже всего.

Один из главных вопросов, который обсуждают в этой связи в Сети - кто и зачем принял решение об отзыве аккредитации. Квалификация экспертов, вынесших заключение, вызывает вопросы, пишет Сонин:

С содержательной точки зрения ситуация абсурдная. У Рособрнадзора нет экспертов, способных оценить качество программ Шанинки. По-хорошему, это ее профессора должны оценивать компетентность специалистов и требований Рособрнадзора в области социологии. Тем не менее повторяется история с Европейским университетом, ведущим российским научным центром в области политических наук, вынужденным заморозить основные образовательные программы.

Личность руководителя экспертной группы, которая оценивала Шанинку, не могла не заинтересовать комментаторов.

Заметка Сонина вышла в тот же день, когда сообщество "Диссернет" сообщило о плагиате в диссертации Светланы Никоновой.

​Сергей Пархоменко

Если вдруг кому интересно, как выглядит результат экспертизы диссертации Светланы Александровны Никоновой, то можете посмотреть своими глазами: вот так он выглядит, как на первой картинке. Это скриншот с сайта сообщества "Диссернет".

А интересно вам это может оказаться потому, что именно эта Светлана Александровна возглавляла комиссию, которая проверяла знаменитую Московскую высшую школу социальных и экономических наук (так называемую Шанинку) и выдала ей отрицательное заключение, на основании которого это учебное заведение было лишено образовательной лицензии.

А на второй картинке - пример того, как именно Светлана Александровна драла в свою диссертацию текст из чужих работ - целыми страницами.

Слева - страница 68-я из диссертации Никоновой (защищена в 2005 году. Справа - страница из статьи Т.Михальски "Услуги как стратегический выбор глобально действующих предприятий", опубликованной в журнале "Проблемы теории и практики управления" в 1998 году.

Причем, Светлана Александровна, <***> бессовестная, прекрасно отдает себе отчет, что тырит чужой текст: посмотрите, как она по ходу дела его подправляет, - заменяя слова "по вовлечению" на слово "вовлечения", а "опробованных" на "апробированных".

Андрей Ростовцев

Диссертация к.э.н. С.А. Никоновой 2005 г находится под защитой закона о сроке давности. Однако самые свежие безобразия эксперта Рособрнадзора Никоновой в научных журналах оправдать никакой закон не в силах. Так, уже в 2016 эксперт выдает за свой совместный научный труд текст диссертации коллеги пятилетней давности. Забавно, что в чужом тексте 2011 года эксперт Никонова расставляет ссылки на свои более поздние публикации 2012-16 гг. А это уже не только присвоение авторства, но еще и научный подлог, махинации с цитированием, искусственное накручивание индекса Хирша. Можно ли таким экспертам-фальсификаторам доверять проверку одного из лучших вузов страны?

"Диссернет" обнаружил плагиат в диссертации еще одного эксперта Рособрнадзора - об этом рассказывает Би-Би-Си:

Профессор кафедры социологии СКФУ Северо-Кавказского федерального университета Андрей Лежебоков, отвечавший за проверку на соответствие госстандартам программ "Шанинки" по социологии, встречается в базе "Диссернета". Активисты движения нашли плагиат в его диссертации и в научных работах тех, чьим научным руководителем был он сам.

Надежда Горбач

И даже не удивительно. Надсмотрщики в гуманитарных областях по определению должны быть самоуверенные и верткие неумейки.

Анна Ямпольская

РГГУ (уже после моего ухода) прошел экспертизу аспирантуры, и по рассказам нашей стороны об экспертах я понимаю, что иначе и быть не могло. Человек, который не списал диссертацию, в таком кафкианском процессе участвовать не может; человек, которого отбрали казнить в результате этого самого процесса...

Андрей Ворох

вспомнилось... как говорят патологоанатомы - профессиональная деформация и профессиональная адаптация это одно и то же. Кто знает, возможно на вакансии "чиновник в сфере образования и науки" стоит отсечка снизу по системе Антиплагиата - "не набираешь? иди мимо"

Pierrot Le Fou

Когда будем стоять на коленях (перед сувереном), не забыть попросить грамотных сатрапов, образованных душителей

Ираклий Якобашвили

получается, что если постановление подпишет кандидат ( доктор) наук, кот. сам написал диссертацию и нигде не списывал, то значит Шанинку МОЖНО закрывать?

Я о том, что постановление о закрытии аккредитации Шанинки САМО ПО СЕБЕ неправильное, незаисимо от того воровал подписант этого постановления диссертацию или нет.

Александр Филиппов

Задача состоит в том, чтобы использовать все законные средства публичной дискредитации этой конторы. Мало того, что закрывают приличные заведения, так и сами жулье или жулье нанимают. Я по-другому скажу: если бы сейчас Московская школа благополучно прошла аккредитацию, на что все рассчитывали, РОН не стал бы лучше. И если бы он не сыграл позорной роли в деле ЕУ СПб, РОН все равно надо было бы закрыть. Нормативные акты, на которых основывается его деятельность, отменить или радикально поменять. Мы высказываемся по поводу, из поводов складывается система, система останется ужасной, даже если МШ или ЕУ удастся отстоять. И да: эксперты там плагиаторы! Может быть, не все, не знаю. Но с утра еще одного засветили.

Валерий Анашвили

Тоже под шумок футбольных трибун? Думали, никто не услышит? Скрываясь под маской экспертных шутов, лишить аккредитации Шанинку?

Но этот шлепок по щеке российского образования слышен даже при рёве стадионов. Эхо от него еще только набирает силу, а уже трещат по швам информационные закрома и сетевые подвалы, завтрашний день многое расставит по местам и потребует объяснений.

Пока же - просто поддержка, просто солидарность, подкрепленная дружбой и пониманием того, что редкую в наших затхлых краях атмосферу Шанинки, свежую и насыщенную ароматами знания и свободы, сколько бы ни размахивали запретительно руками, не рассеешь.

Многие организуют в эти дни сбор подписей в защиту Шанинки: в Сети ходит открытое письмо от имени преподавателей вузов, а также отдельное письмо от преподавателей и студентов НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.

Георгий Сатаров

Европейский Университет в Питере мы успешно слили. Может быть, способность академического сообщества защищать себя осталась во временах "царизма"? Теперь они навалились на Шанинку. Если так продолжать, то от науки и культуры в нашей стране ничего не останется. А Литва всех не вместит. Надо вставать стеной.

Алексей Куприянов

О том, как выстроить систему контроля качества в Российском высшем образовании надо писать отдельно. Устраивать обширную общественную дискуссию, прорабатывать различные варианты с опорой на международный опыт. Разрабатывать дорожные карты и формулировать более конкретные требования к конкретным властным структурам. Все это надо было начинать позавчера, и отдельные реплики уже слышны, но хора все нет. Однако это -- задача отдельной кампании.

Некоторые комментаторы, впрочем, считают, что добиваться нужно не отмены решения по Шанинке, а роспуска Рособрнадзора.

Александр Марей

Я не вижу смысла ни в одном открытом письме, адресованном в Рособрнадзор. Я не вижу смысла и возможности ни о чем договариваться с этими злонамеренными дилетантами. РОН должен быть уничтожен, и это единственное требование в его адрес, которое я поддержу охотно и сразу.

Нельзя договориться с тем, кто тебя не слышит. Нельзя договориться с тем, для кого ты не существуешь.

Александр Филиппов

Борьба должна вестись не за корректировку неприятных нам решений, а за устраненик самих институтов. Рособрнадзор должен быть ликвидирован, а его сотрудники преданы суду истории. Вот там, на суде, они расскажут, я уверен, об истоках и тайнах всех неправильных экспертиз и недальновидных решений.

Валерий Павлович Федотов

Должны быть безжалостно разогнаны все российские органы, в названиях которых присутствует слово "надзор". Это сборища упивающихся безнаказанной властью профанов, наносящих стране чудовищный вред за огромные зарплаты.

Между тем Рособрнадзор вскоре может получить полномочия на проверку эффективности всех научных организаций в стране.

Александр Морозов

Масштаб этого бреда эпический: ведь Рособрнадзор (который только что отнял аккредитацию у Шанинки) в результате очередной реформы получил полномочия проверять "эффективность научной деятельности" всех российских научных центров, в том числе и "бывших академических" (НИИ и проч.). То есть будет создана гигантская бюрократическая машина, которая будет по каким-то "нормативам" оценивать успехи научных коллективов, причем такая замкнутая, внутренняя, отдельная от мировой науки казенная машина. "Экспертные советы", рекомендации, сокращение бюджетного финансирования на основании этого мониторинга. Это будет такой "сошедший с ума сферический Госплан СССР в вакууме". Автономная, хорошо проинспектированная наука.

Иван Курилла

Кажется, наш ректор недавно шутил, мол, хорошо, что нет Роснаукнадзора, и наукой нам заниматься запретить не могут.

Вот, пишут, что уже есть, - в виде того же Рособрнадзора с новыми полномочиями.

Лариса Бельцер-Лисюткина

Высшее образование и так забюрократизировано до удушья. В вузах правят бал технические администраторы, а профессора и преподаватели - их "обслуга", необходимая для сохранения их рабочих мест.

Действуют ли надзорные органы сами по себе или же по указке "сверху" - вопрос, который не потерял актуальности с момента закрытия Европейского университета. Издание The Bell в качестве одной из возможных версий лишения Шанинки аккредитации приводит "интерес ФСБ":

По словам двух источников в Шанинке, федерального чиновника и сотрудника ФСБ, на школе «сосредоточила свое внимание» служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Она занимается в том числе надзором за учреждениями культуры и образования; его сотрудники, например, ведут дело Кирилла Серебренникова. Один из источников The Bell в руководстве вуза сказал, что в последнее время «создавалось впечатление, что в ФСБ считают школу слишком независимой и слишком часто контактирующей с зарубежными университетами, "настоящим рассадником либерализма"». Впрочем, другие сотрудники Шанинки, с которыми мы поговорили, считают ее конспирологической.

Глеб Морев

РОН плох сам по себе. Но РОН как инструмент ФСБ плох вдвойне.

Социологи Катерина Губа и Михаил Соколов в интервью "Медузе" поясняют, что при желании неверно оформленные документы можно найти в любом вузе:

Некоторые требования Госстандарта выглядят откровенно взятыми с потолка и противоречащими основным целям и задачам образовательного процесса. <...> Объем бумаг, которые необходимо представить комиссии, настолько велик, что в них все равно обнаружится масса ошибок, даже если процесс организован в полном соответствии с планом.

В этом смысле безупречно подготовиться к проверке почти невозможно. Речь может идти только о чуть большей или чуть меньшей степени готовности. Существенно сильнее, чем состояние документов, на исход проверки влияет отношение экспертов.

О том, кто мог наслать на вуз проверку, рассуждает в платном разделе Republic Александр Морозов:

Через несколько часов ⁠после решения ⁠о лишении аккредитации декан ⁠одного из факультетов Шанинки Виктор Вахштайн – социолог и сам ⁠прекрасный знаток политической ⁠философии, участник многих и многих круглых столов о Ханне Арендт ⁠и «банальности зла», опубликовал ⁠описание ситуации: эксперты, проводившие проверку, восхищались Шанинкой, потом они тихими голосами извинялись: «Тут мы ничего не можем сделать, нас отзывают». А затем, как пишет Вахштайн, и глава Рособрнадзора сказал: «Вы же понимаете, это не мое решение».

А чье? Рособрнадзор уже выведен из подчинения Министерства образования. И министр Васильева имеет возможность просто промолчать, поскольку «это – не мы». Ведомство теперь напрямую подчинено кабинету министров, т.е. Медведеву. Но не сам же Медведев дал команду разгромить один из передовых гуманитарных вузов страны? Медведев – сторонник прогресса, ценитель организационных талантов, глава «молодых технократов». В фейсбук-комментариях некоторые пишут: апелляция в суд не поможет, вы же понимаете нашу систему, надо обращаться на «самый верх». Но тут же другие профессора – из Европейского университета СПб, ранее лишенного лицензии) – пишут: «Не поможет! Ведь Кудрин три раза ходил к Путину и трижды получал поддержку».

Кто же это все делает? Значит, это Путин? Тут многие возразят: но не может же Путин сам читать 1 млн доносов и принимать решение по каждому из них? Это слишком нереалистичная картина.

В конечном итоге Александр Морозов приходит к выводу, что за разгромом либеральных вузов стоит "анонимная политическая воля":

Эта воля воспроизводится, ее пространство комфортно, поскольку процедуры «исключения» происходят как бы сами собой и основания исключения – очевидны. Никто не вникает в конкретные обстоятельства арестов, например, крымских татар или разгрома группы медиа или научных центров.

Над нежеланием Александра Морозова называть конкретные имена иронизирует Борис Межуев:

Напоминает текст известного стихотворения Заходера "Завелся озорник у нас. Горюет вся семья... Виноват всегда во всем лишь он один - Никто". Виноват "призрак оперы" - политическая нация. Причина такого текста понятна - нельзя ни в чем обвинить представителей враждебного клана. Если бы в АП сидел Володин, а в Минобре - Васильева, эта самая "политическая нация" имела бы конкретную имя и фамилию. Но тут ситуация радикально изменилась и нельзя никого задеть персонально. Виноваты "бушующие скрепы", как Лангольеры пожирающие все живое, виновата "посткрымская политика нормализации".

Версии "анонимной воли" придерживается и знаменитый методолог Петр Щедровицкий:

Происходящие в стране в последние несколько лет изменения в сфере административного регулирования ясно показывают, что "чиновничество" как социальный класс [не путать с "государством"] все больше и больше теряет понимание меняющейся социальной и экономической реальности. Но при этом их действия совершенно рациональны. Их текущие действия и решения направлены на уничтожение всего, что им не понятно - а не понятно им почти все, что происходит нового в мире и в стране. Всеми силами они хотят избавится от всех инновационных проектов, а также от тех, кто эти проекты придумывает и пытается реализовывать.

Подобным же образом рассуждает на Carnegie.ru Глеб Павловский:

Есть спрос на приложение сил ко всему, что встретится на пустом поле власти. И каждый ведет себя как Система РФ в целом: создает чрезвычайную ситуацию и что-то отнимает, запрещает, захватывает, не думая даже зачем.

С "зомби-апокалипсисом" сравнивает происходящее Кирилл Мартынов:

Толком не знаю, что сказать про Шанинку. В России осталось совсем немного живого. И все последние годы это живое дожирают ходячие мертвецы - силовики, начальство, чиновники, депутаты.

Поскольку люди каждый день едут на работу, как это бывает в кино, и строят планы на отпуск, создается иллюзия, что какая-то обычная жизнь продолжается. Будто бы в стране есть университеты, ученые, какие-то интеллектуальные амбиции, творчество, - ну, как и должно быть.

Сейчас вокруг Шанинки будет славная драка на тему того, чье кунфу сильнее. Проблема в том, что наши бойцы более-менее известны, а вот таинственные "они", против которых пойдет бой, не перечислены и неисчислимы. Скорее всего, никаких "их" вообще нету, а просто, цитируя Мамонова, это Крым-мрым-мрым.

Хтоническая дурь и слизь, которая хочет дожрать все, что не было дожрано в последние десять лет, чтобы здесь остались только тундра, старая нефтяная вышка, Рогозин, который в полушубке готовится к персональному полету на Марс под кумачовым лозунгом "Приветствуем участников геополитического соревнования", воры, яхты и патриотическая общественность.

Так или иначе, у большого числа комментаторов после истории с Шанинкой развеялись последние сомнения в том, что "прозападные" вузы громят не случайно.

Сергей Абашин

отзыв аккредитации у Шанинки и отзыв лицензии у ЕУСПб это, теперь уже ясно, сознательная именно политическая линия. Не борьба за здание, не нарушение каких-то правил. А именно политическая линия если не полного уничтожения, то такого удара, который бы парализовал деятельность, резко уменьшил возможности влияния. Это политическая линия борьбы с любыми независимыми сферами образования

Впечатление усиливают посты провластных блогеров.

Илья Белоус

Кровавый режим замотал очередной либеральный гнойник — российско-британский ВУЗ с иностранными агентами из «Мемориала» и западных университетов, известный как Шанинка.

Есть и мнение, что нынешней России гуманитарные вузы уже ни к чему.

Алексей Иванов

В стране на самом деле уже давно нет никаких научных амбиций и стремлений. Наукой как-то занимается подавляющее меньшинство сотрудников вузов и институтов, в основном все делают вид, что работают, а руководство делает вид, что платит зарплату. Трудно вообразить что-то более унылое и тухлое, чем отечественная научная конференция. <...>

Все эти вузы, выпускающие историков, филологов, социологов, культурологов (для которых совершенно нет места в нынешней научной системе и которые работают баристами или SMM-щиками в лучшем случае), сегодня по большому счету не нужны совершенно. К тому же люди, продуцируемые таким образованием, идеологически чужды Великой Евразии, которую русский народ сейчас строит.

Выпускники Шанинки, впрочем, так не считают.

Евгения Вежлян

Главное, что дала мне Шанинка - это ощущение того, что наука - это ценность. Причем такая ценность, которая вполне может быть транслирована другим. Иначе говоря, педагогические практики Шанинки - в России это все-таки редкость - это, выражаясь на языке социологии, «ритуалы коллективной солидарности», направленные на закрепление и трансляцию ценности знания, кодекса исследователя, видения науки как профессии.

Не так, что «вы тут весело проведете время, мы выполним некоторые бессмысленные задания, чтобы получить оценки, но в жизни вам это не пригодится». Так нельзя никого научить, так теряется смысл и распадается личность и профессора и учащегося, потому что оба не понимают, зачем они здесь, и почему нельзя просто выдать диплом, заполнить бумажки и разойтись делать что-то действительно реальное.

Это зачастую месседж нашей системы образования, вернее, те помехи, которые она создает, чтобы мы не могли учиться и учить, писать и думать.

Кто-то надеется, что Шанинка сможет выжить и без государственной аккредитации.

Василий Горбачев

По поводу Шанинки. Многие думают, будто ее закрыли, но это не так. Лишение аккредитации на программы высшего образования означает, что, по мнению комиссии, эти программы не соответствуют стандартам российского образования. Мне кажется, что для такого вуза это, скорее, комплимент, ибо их программы куда более актуальны. Почему бы не пойти теперь по пути Британки, перейдя на исключительно британские бакалавриат и магистратуру? Спрос точно будет, а государство уже не будет совать свой нос в образовательные программы. И уж совсем смешно читать, будто лишение аккредитации "подгадали под чемпионат", как будто без футбола у нас никого не закрывали и не сажали.

Кстати, всем, кто еще не читал автобиографический рассказ создателя школы Теодора Шанина, которому удавалось выжить и в самых драматических обстоятельствах, стоит наверстать упущенное. Ссылки приводит Александр Архангельский:

Наверное, уместно будет в связи с тем, что творится вокруг Шанинки, напомнить невероятный монолог Теодора Шанина в пяти частях, опубликованный поздней весной. В том числе и о том, как Шанинка создавалась (в последней, пятой части):

https://www.colta.ru/articles/specials/17832

https://www.colta.ru/articles/specials/17847

https://www.colta.ru/articles/specials/17856

https://www.colta.ru/articles/specials/17869

https://www.colta.ru/articles/specials/17890