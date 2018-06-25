Песков: Путин не обращает внимания на свой рейтинг

Владимир Путин не оглядывается на колебания своего рейтинга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, обеспокоены ли в Кремле снижением доверия граждан к Путину из-за готовящейся пенсионной реформы.

Песков признал, что инициатива правительства по повышению пенсионного возраста - это "очень социально-резонансная тема", но вместе с тем подчеркнул, что Путин "никогда не оглядывается на свой рейтинг".

"Вы знаете, что интересы людей всегда для него превыше всего", - сказал пресс-секретарь.

​

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

После этого петиция против этого закона на сайте change.org набрала почти два с половина миллионов, а сразу несколько социологических служб зафиксировали резкое снижение рейтинга Владимира Путина. Так по опросам Фонда "Общественное мнение" за одну только неделю с 10 по 17 июня рейтинг президента снизился с 62% до 54%, что является рекордно низким показателем с 2013 года.

Объявление о пенсионной реформе вызвало недовольство и у внесистемной оппозиции. Общероссийскую акцию протеста объявил Алексей Навальный, подав заявки на проведение митингов 1 июля в 20 городах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу. Власти Липецка, Белгорода, Краснодара, Хабаровска, Мурманска, Комсомольска-на-Амуре и Ставрополя митинги разрешили, правда предложив альтернативные площадки для их проведения.

При этом в понедельник стало известно, что правительство Ставропольского края порекомендовало редакторам местных газет ничего не писать про пенсионную реформу, а тираж издания "Благодарненские вести" был изъят из-за критической статьи о ней.