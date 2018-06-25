Задержанные в Крыму моряки отказываются принимать пищу

Экипаж украинского судна ЯМК-0041, задержанного в начале мая у побережья аннексированного Крыма, в знак протеста отказывается принимать пищу. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил адвокат Эдем Семедляев.

По его словам, в отношении капитана судна Виктора Навицкого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов", а сам он отправлен в следственный изолятор. Также адвокат, ссылаясь на мать одного из моряков, сообщил, что задержанные находятся "в отчаянии от неопределенности".

4 мая в Черном море российскими пограничниками было задержано украинское судно ЯМК 0041, на борту которого находились четверо моряков и капитан, все – граждане Украины. С тех пор они удерживаются российскими властями.

В июне адвокаты подали жалобы в ФСБ России, главное пограничное управление Крыма, военную прокуратуру и Севастопольский гарнизонный суд, а в Следственный комитет было подано заявление о незаконном лишении свободы членов экипажа. Однако до настоящего времени ни на одну жалобу ответа нет. Кроме того, адвокатам отказывают во встрече с задержанными.

По словам Эдема Семедляева, фактически моряки находятся "в плену".​

В свою очередь украинская прокуратура возбудила уголовное дело о захвате судна и незаконном лишении свободы членов экипажа.