Американский союз гражданских свобод критикует Трампа

Американский союз гражданских свобод выступил с критикой заявлений президента США Дональда Трампа, призвавшего депортировать нелегальных иммигрантов без судебного рассмотрения. В союзе считают, что это противоречит Конституции.

«То, что предлагает президент Трамп, одновременно незаконно и неконституционно. Официальное лицо, принесшее присягу и обещавшее соблюдать Конституцию и законодательство, не может безапелляционно от этого отрекаться», – заявили в правозащитной организации.

На протяжении многих лет США рассматривали дела прибывающих нелегальных иммигрантов в суде. Призыв Трампа положить конец этому юридическому процессу может встретить жесткое сопротивление в Конгрессе, который годами не может выйти из тупика по иммиграционной проблеме.

На этой неделе контролируемая республиканцами Палата представителей планирует провести голосование по комплексной реформе иммиграционной политики. Более жесткая версия реформы, рассмотренная на прошлой неделе, не набрала достаточно голосов.

Министр обороны США Джим Мэттис по дороге в Китай рассказал сопровождающим его журналистам, что Пентагон тесно сотрудничает с Министерством внутренней безопасности, чтобы построить временные убежища для иммигрантов на двух военных базах. Мэттис не уточнил, о каких именно базах идет речь.

Министерство внутренней безопасности сообщило, что ему известно местонахождение всех 2 053 детей, разлученных с родителями на границе, и сейчас ведется работа по их воссоединению. Как сообщило ведомство в воскресенье, 522 ребенка уже были возвращены родителям, а многие содержатся вместе с семьями в ожидании слушаний о предоставлении убежища.