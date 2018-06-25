Сирийская армия продолжает наступление в провинции Дераа

Сирийская армия перешла в наступление на юго-западе страны, в районе города Дераа, сообщает агентство Reuters. В воскресенье Россия провела там авиарейды – в общей сложности, по данным из разных источников, от 20 до 26 ударов. Сведений о жертвах не поступало.

В ночь на понедельник вертолёты сирийской армии подвергли бомбардировке город Дераа. Об этом сообщили Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека и агентство Reuters, ссылаясь на источники в силах вооружённой оппозиции. Вертолёты сбросили бочковые бомбы, а также листовки, призывающие населению "вышвырнуть террористов, как это сделали ваши братья в Восточной Гуте".

Бомбардировки провинции Дераа начались на минувшей неделе, во вторник. Боевые действия не велись в этой провинции, граничащей с Голанскими высотами и Иорданией, с лета 2017 года, когда там была создана зона деэскалации. Несколько таких зон появилось в Сирии при посредничестве Иордании, США и России.

В российском министерстве обороны заявили, что сирийская армия при помощи российской авиации отбивала атаку повстанцев. Согласно российским источникам, погибло около семидесяти боевиков. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва готова обсудить ситуацию в провинции Дераа с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном, поездка которого в Москву запланирована на 27 июня.