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Ростех будет заниматься туристическими поездками россиян

Иллюстративное фото

Российская государственная компания Ростехнологии получила контроль над информационной туристической системой "Электронная путевка". Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на источник в Федеральном агентстве по туризму. Передать систему в ведомство госкорпорации поручил президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос агентства. В Ростехе и Ростуризме от комментариев отказались.

Ростуризм планирует сделать пользование "Электронной путевкой" обязательной для всех туристических операторов на законодательном уровне. Сейчас подключение к системе добровольно.

Система "Электронная путевка" должна была стать инструментом контроля за туристической отраслью. С её помощью российские туристы могли по специальному номер узнать информацию об оплате туроператором перелёта, бронь в гостинице, состояние страховки, визы и других услуг. Система должна была начать работу с 1 января 2018 года, однако запустить в срок "Электронную путевку" не получилось. Причиной для этого якобы стали необходимые правовые акты, которые не были приняты. По информации РБК, в конце 2017 года ни один из пользовавшихся системой туроператоров не подтвердил, что готов полностью перейти её использование. В начале июня этого года в Ассоциации туроператоров России заявили, что "Электронная путевка" больше не доступна. Компания, которая поддерживала работу системы обанкротилась, а местонахождение серверов неизвестно.

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