Bild: телохранитель Усамы бин Ладена получал в Германии пособие

В Германии полиция задержала в минувшую пятницу бывшего телохранителя Усамы бин Ладена. Об этом сегодня сообщило издание Bild. В публикации говорится, что власти ФРГ готовят выдворение 42-летнего исламиста в Тунис, гражданином которого он является.

Бывший приближённый "главного террориста", руководившего эктремистской сетью "Аль-Каида" и убитого в результате спецоперации США 2 мая 2011 года в Пакистане, получал в Германии пособие на себя и свою семью в сумме около 1 тысячи 200 евро, сообщается в публикации Bild.

Полиция задержала Сами А. в городе Бохум, на западе Германии, где он с самьёй живёт уже несколько лет. Задержание произошло в момент, когда поднадзорный бывший соратник бин Ладена, как обычно, приехал в полицейский участок для ежедневной регистрации.

Правоохранительные органы Германии, решили выдворить его как "представляющего угрозу обществу". Сами А. впервые прибыл в Германию в 1997 году. Постоянное пособие получает с 2008 года. Телохранитель лидера "Аль Каиды" он работал в 1999 - 2000 годах. Военную выучку приобрёл в лагерях на территории Афганистана. Члены его семьи имеют гражданство ФРГ.