Суд удовлетворил иск Михаила Прохорова к Навальному

Люблинский суд Москвы обязал Алексея Навального в течение 10 дней опровергнуть сведения о взятке, якобы полученной бывшим вице-премьером Александром Хлопониным от миллиардера Михаила Прохорова. Об этом сообщает портал "Медиазона".

Согласно решению суда, который полностью удовлетворил иск Прохорова о защите чести и достоинства, Навальный должен опубликовать ролик, в котором оппозиционер зачитывает резолютивную часть решения суда. Суд также обязал Навального выплатить Прохорову один рубль, как тот и требовал в своем иске.

Судья отказалась вызвать Александра Хлопонина в качестве свидетеля при рассмотрении иска Прохорова.

С заседания удалили одного из адвокатов Навального Ивана Жданова. Это произошло после того, как юрист Фонда борьбы с коррупцией подчеркнул необходимость последовательно заявлять ходатайства, в то время как судья потребовала заявить их все одновременно.

Самого Навального на суде не было.

26 апреля Навальный опубликовал расследование ФБК, в котором он обвинил Прохорова в даче взятки Хлопонину. В материале утверждалось, что миллиардер купил у чиновника виллу в Италии по завышенной в 3 раза стоимости. Земельный участок с домом был, по данным Навального, продан за 35 миллионов евро. Однако, как выяснили сотрудники ФБК, самые дорогие дома в том месте стоят не более 10 миллионов евро.

Оппозиционер утверждает, что сделка по продаже недвижимости является замаскированной взяткой. Представитель группы "ОНЭКСИМ", которой владеет Прохоров, назвал обвинения Навального ложью и заверил, что сделка была прозрачной. Сам Прохоров подал к Навальному иск о защите чести и достоинства с требованием опровергнуть сделанные в материале заявления и удалить его.