Глава Серпуховского района Шестун обратился к Бастрыкину

Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, которого арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий, просит главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина взять расследование его дела под личный контроль. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на текст обращения.

Шестун настаивает, что дело о предоставлении земельных участков в собственность компании "Центр" по льготной цене возбуждено незаконно. Чиновник утверждает, что не подписывал постановления о передаче земли.

Александра Шестуна задержали 13 июня после прошедших в его офисе и доме обысков, а через два дня поместили под арест.

По версии следствия, Шестун без согласования с районной администрацией выделил десять гектаров земли в аренду по льготной цене для строительства торгового центра. Компания-посредник выкупила участок у региона за 600 тысяч рублей и начала строить коттеджный поселок. В ходе судебного заседания следствие заявило, что ущерб превышает 62 миллиона рублей.

9 апреля Александр Шестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста.