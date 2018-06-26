Песков: письмо Ягланда - не основание для помилования Сенцова

Просьба о помиловании осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, направленная генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом президенту Владимиру Путину, не может стать основанием для каких-либо действий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков сослался на российское законодательство, в котором, по его словам, прописана процедура помилования в Российской Федерации. Он также добавил, что пока не обладает информацией о дальнейшей судьбе Сенцова.

7 июня во время прямой линии Путин уклонился от ответа на вопрос, возможен ли обмен Сенцова на арестованного в Киеве главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Ранее во вторник стало известно, что генеральный секретарь Совета Европы подал президенту России официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который с 14 мая продолжает голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Сам Сенцов отказался просить Путина о помиловании. На прошлой неделе Ягланд посетил Москву и призвал российскую сторону освободить Сенцова по гуманитарным соображениям.