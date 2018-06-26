Арестованный кемеровский блогер объявил голодовку в СИЗО

Кемеровский блогер Станислав Калиниченко, которого обвиняют в нападении на полицейского, объвил голодовку в знак протеста против условий содержания в следственном изоляторе. Об этом корреспонденту "Сибирь.Реалии" сообщила гражданский активист Ксения Пахомова. По её словам, Калиниченко протестует из-за условий содержания и пыток, которые к нему применяют работники учреждения. Он жаловался на угрозы сотрудников СИЗО, отсутствие медицинской помощи, а также горячей воды и туалетной бумаги в камере.

Брат Калиниченко Филипп рассказал изданию "Медиазона", что блогер голодает с 24 июня. Незадолого до начала протеста Станислава Калиниченко помещали в карцер на 15 суток и били электрическим током, утверждает собеседник "Медиазоны".

О том, что Калиниченко находится в СИЗО, стало известно в апреле. Блогера обвиняют в применении насилия к полицейскому, хотя изначально именно он жаловался на избиение восемью сотрудниками правоохранительных органов.

Сообщалось, что летом 2016 года Станислава Калиниченко задержали двое полицейских и потребовали подписать протокол о "распитии спиртных напитков". По утверждению блогера, он на тот момент не употреблял алкоголь. Калиниченко также рассказал, что полицейские силой посадили его в машину и увезли в отделение, где начали избивать.

Сторонники оппозиционера Алексея Навального заявляли о намерении оказать кемеровскому блогеру юридическую поддержку.