Путин уволил Холманских с должности полпреда на Урале

Владимир Путин освободил от занимаемой должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Игоря Холманских, назначив вместо него бывшего губернатора Калининградской области и своего помощника по вопросам местного самоуправления Николая Цуканова.

Указ подписан во вторник и вступил в силу со дня подписания.

В декабре 2011 года Холманских, занимавший должность начальника сборочного цеха "Уралвагонзавода", во время телемоста с Путиным обратился к нему с предложением посодействовать разгону оппозиционных митингов. "Если наша полиция не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность", - сказал тогда Холманских. После этого он стал доверенным лицом Путина на президентских выборах 2012 года, а в мае того же года - его полпредом в Уральском федеральном округе.

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Кроме Холманских Путин снял со своих должностей полпреда на Северном Кавказе Олега Белавенцева, назначив на его место заместителя командира Сил специальных операций ГРУ РФ Александра Матовникова, и полпреда в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева - его заменит бывший министр связи Игорь Щеголев, включенный в санкционный список США.

Согласно указу Путина свои должности сохранили полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.