В США умерла Валентина Синкевич из Второй волны эмиграции

В Филадельфии на 92 году жизни скончалась поэт и эссеист Валентина Алексеевна Синкевич, одна из последних представителей Второй волны русской эмиграции (так называемых ди-пи, displaced persons, перемещённых лиц). Киевлянка по рождению, выросшая с родителями в украинском городе Остёр, Валентина Синкевич была в 1942 году увезена в Германию на работы. После войны жила в лагерях перемещенных лиц, а с 1950-го в Соединенных Штатах, работала библиотекарем и писала стихи, не рассчитывая на публикации.

Запуск первого советского спутника в 1957-м перевернул судьбу всей американской славистики и самой Синкевич: мир заинтересовался книгами и журналами полузакрытой страны, и скромный библиотекарь оказался полезным посредником. Поверив в себя, Синкевич начала публиковать свои поэтические книги, а также стала неутомимой составительницей всевозможных антологий, сборников и альманахов, среди которых самые известные «Перекрестки» и «Встречи», где за четверть века напечатаны стихи десятков русских поэтов, живущих в США, Европе и России.

Подвижница и помощница всем, кто когда-либо обращался к ней, Валентина Синкевич не раз участвовала в культурных программах Радио Свобода (Русские американцы, В двух культурах)