Калининградцу дали два года колонии за сообщения в Telegram

35-летнего жителя Калининградской области Александра Петровского приговорили к двум годам колонии общего режима за сообщения, которыми он делился в мессенджере Telegram, сообщает издание "Новый Калининград" со ссылкой на адвоката обвиняемого.

Приговор был вынесен Московским окружным военным судом в конце мая, но известно об этом стало только сейчас.

Александр Петровский был задержан в Калининграде 5 ноября 2017 года во время протестной акции, объявленной Вячеславом Мальцевым - лидером теперь уже запрещенного в России движения "Артподготовка". Мальцев через свой видеоблог призвал людей выйти на улицы своих городов и стоять там до тех пор, пока Владимир Путин не подаст в отставку. По данным следствия, Петровский симпатизировал "Артподготовке", а в день акции призывал к "терроризму, убийству полицейских и насильственному свержению власти" в чате "Революция-Калининград" мессенджера Telegram.

Адвокат Петровского Ростислав Куликов считает, что цитаты, из-за которых судили его подзащитного, вырваны из контекста. Сам Петровский свою вину не признал.

Всего по делу "Артподготовки" задержано больше 400 человек, возбуждено как минимум девять уголовных дел.

Вячеслав Мальцев успел покинуть Россию. Он заочно арестован российским судом.