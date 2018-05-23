Жителя Кургана будут судить за сообщения и репосты в Telegram

В Кургане будут судить 51-летнего местного жителя за сообщения и репосты в одном из чатов мессенджера Telegram. Его обвиняют сразу по трем экстремистским статьям: призывы к массовым беспорядкам, публичные призывы к экстремизму через интернет и возбуждение ненависти или вра­жды. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следователей, обвиняемый 2 ноября прошлого года вступил в один из чатов Telegram, который был посвящен "подготовке к массовым беспорядкам, намеченным на 5 ноября 2017 года". Там он якобы размещал сообщения и репосты, которые побуждали и призывали к оказанию воору­женного сопротивления полиции и "насильственному изменение основ конституционного строя России". Обвиняемый был заключен под стражу.

5 ноября в нескольких городах России по подозрению в подготовке "революции" были задержаны около 500 человек. В их числе случайные прохожие, подростки, журналисты и участники чтений Адама Смита. В правоохранительных органах утверждают, что у некоторых задержанных якобы были изъяты маски, бронежилеты, кастеты, ножи, а также символика неких запрещенных организаций. Возбуждено уголовное дело о "призывах к массовым беспорядкам и терроризму".

О том, что в России 5 ноября 2017 года якобы начнется революция, неоднократно заявлял Вячеслав Мальцев, лидер запрещенного движения "Артподготовка". Сам Мальцев в настоящее время находится за границей – в России он объявлен в розыск. По всей стране были задержаны десятки сторонников националиста.