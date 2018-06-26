Мальта приняла один корабль с беженцами и отказала другому

Корабль германской благотворительной организации Lifeline, на борту которого находятся 230 мигрантов и 17 членов экипажа, может войти в один из портов Мальты. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте после телефонных переговоров с главой мальтийского правительства Джозефом Мускатом, сообщает Deutsche Welle.

Италия, по словам Конте, примет часть мигрантов. Он также выразил надежду, что беженцев с Lifeline примут и другие страны Евросоюза.

Активисты из Германии спасли беженцев в Средиземном море 21 июня, однако до сегодняшнего дня ни одна страна не соглашалась принять корабль в свои порты. Несколько дней Lifeline находился у берегов Мальты.

Сегодня же стало известно, что мальтийские власти отказали кораблю другой спасательной миссии – Aquarius – зайти в территориальные воды страны для пополнения запасов и смены экипажа. Об этом говорится в твиттере неправительственной организации "Врачи без границ".

11 июня правительство Италии отказалось принять корабль Aquarius с 629 мигрантами из Ливии на борту. Рим предложил принять беженцев правительству Мальты, однако оно отказалось это делать и обвинило Италию в нарушении международных норм. В итоге беженцев согласились принять Испания и Франция. Позднее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предложил иностранным благотворительным организациям прекратить спасать беженцев в Средиземном море, оставив эту работу Ливии.

По оценкам Международной организации по миграции, в Европу по морю попали более 170 тысяч мигрантов. Их них почти 120 тысяч прибыли в Италию. Всего в море за 2017 год погибли более трех тысяч беженцев.