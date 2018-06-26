"Вы мешаете, вы неэтичны". Как лишиться работы из-за комментария для Радио Свобода

В Московском физико-техническом институте (Физтехе) проходит конкурс на вакансии преподавателей. Сегодня председателю ячейки независимого профсоюза "Университетская солидарность" Максиму Балашову не продлили контракт: из-за его общественной деятельности и комментария для Радио Свобода.

Месяц назад мы писали о студенческих протестах в МФТИ. О ситуации в вузе Радио Свобода тогда рассказывал и профессор кафедры высшей математики Максим Балашов. Он является председателем ячейки независимого профсоюза "Университетская солидарность" в Физтехе. Это небольшой независимый профсоюз преподавателей, он действует в нескольких десятках вузов России. У профсоюза активная ячейка в МФТИ, несколько лет добивающаяся повышения зарплат и улучшения условий труда.

Преподаватели МФТИ раз в пять лет проходят конкурс, на котором определяется, будут ли они продолжать работу в вузе. По действующим правилам соискатели выступают перед ученым советом МФТИ, который и выносит решение. На место, которое занимал Балашов, претендовали еще два человека. Но, по данным "Университетской солидарности", Балашов в несколько раз опережает их по количеству научных статей и цитирований в библиографических базах Scopus и Elibrary.

На кафедре высшей математики за то, чтобы Балашов продолжил работу в МФТИ, проголосовали 65 человек. Против не выступил никто. Однако профессор не был уверен, что его переизберут. "Вижу угрозу в том, что ученый совет проголосует не по профессиональным критериям, а против

профсоюза. И я потеряю работу", – говорил Балашов Радио Свобода.

Вред от деятельности членов профсоюза возникает тогда, когда наши коллеги "выносят сор из избы"

Незадолго до конкурса, по данным профсоюза, около сотни сотрудников Физтеха получили письмо за подписью Григория Иванова, руководителя кафедры высшей математики, на которой работает Максим Балашов.

"Безусловная польза (от деятельности "Университетской солидарности". – РС) состоит в привлечении внимания трудового коллектива и руководства МФТИ к проблемным ситуациям, что способствует тщательному их анализу, учету мнения всех заинтересованных сторон и более взвешенным решениям тех или иных вопросов. Считаю, что следует выразить признательность активным членам профсоюза УС и лично Максиму Викторовичу за активную жизненную позицию, смелость, принципиальность и самоотверженную деятельность в этом направлении, – говорится в тексте. – Безусловный вред от деятельности некоторых членов профсоюза УС возникает тогда, когда наши коллеги "выносят сор из избы", публикуя в СМИ информацию о проблемных или конфликтных ситуациях в МФТИ".

В качестве примера "вредной деятельности" приводится комментарий, который Балашов дал Радио Свобода. "Лично я не понимаю, зачем это сделал Максим Викторович прямо накануне своих выборов. Совершенно ясно, что эти действия М.В. настроят многих членов Ученого совета МФТИ голосовать против его переизбрания", – дает оценку автор текста. "Наиболее разумный выход из крайне сложной сложившейся ситуации" он видит в том, чтобы Балашов "добровольно сложил с себя полномочия председателя профсоюза" и "дал публичное обещание воздержаться от выступлений, интервью, публикаций в СМИ и других форм распространения материалов о состоянии дел в МФТИ без согласования с руководством МФТИ".

Григорий Иванов отказался комментировать Радио Свобода ситуацию с переназначением Балашова, назвав её "неоднозначной". Свое авторство письма о Балашове Иванов не подтвердил и не опроверг: "Какое-то письмо я некоторым своим коллегам посылал, но оно – приватное. Почему мы должны обсуждать с вами мои приватные письма?"

Юрист Фонда защиты гласности Светлана Земскова пояснила Радио Свобода, что любой работник имеет право высказываться в СМИ о различных ситуациях на своей работе, если это не запрещено условиями его контракта. Пресс-служба МФТИ подтвердила нам, что в их вузе нет правил, ограничивающих общение преподавателей с журналистами.

Юрист профсоюзного объединения Конфедерации труда России Дмитрий Якушев отметил в разговоре с Радио Свобода, что предложение прекратить профсоюзную деятельность как условие сохранения работы противоречит конституционному праву на объединение в профсоюзы, законодательству о профсоюзах и документам Международной организации труда, которые признаёт Россия.

Вы хоть понимаете, где вы даете интервью?

Олег Шеин, депутат Госдумы от "Справедливой России" и один из лидеров Конфедерации труда России, незадолго до заседания Ученого совета направлял запрос в МФТИ, выражая обеспокоенность возможностью увольнения в ходе конкурса членов "Университетской солидарности" – за их профсоюзную деятельность.

В итоге ученый совет проголосовал против продления контракта Максиму Балашову. "39% голосовали за меня, 51% – против. Аргумент такой: я своей профсоюзной деятельностью мешаю развиваться МФТИ. Сказали, что Радио Свобода – ужасная радиостанция. "Вы хоть понимаете, где вы даете интервью?" Вы мешаете, вы неэтичны. Григорий Иванов свое письмо зачитал перед ученым советом", – рассказал Радио Свобода лишившийся работы лидер профсоюзной ячейки.

На момент публикации этого материала пресс-служба МФТИ не предоставила Радио Свобода комментарий о ситуации с Максимом Балашовым.